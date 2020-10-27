В SOCAR AQŞ назначен новый генеральный директор

До этого назначения Самир Моллаев занимал должность главного директора по вопросам бурения в группе компаний Nobel Oil Services, являющейся одним из акционеров SOCAR AQŞ. Во время своего пребывания на этой должности он принимал участие в различных проектах группы компаний в области развития деятельности по буровым работам, включая проект Nobel Oil Services в Казахстане по оказанию услуг для управления работами по бурению скважин на нефтяном месторождении компании Evrika Oleum, а также в других проектах.

Начав свою профессиональную карьеру в нефтегазовой индустрии в 2006 году в компании Schlumberger с должности инженера по испытанию скважин, Самир Моллаев впоследствии работал в Великобритании и Дании в качестве главного инженера. Занимая с 2009 года высокие руководящие должности в компании BP в команде «Бурение, завершение, испытание, ремонт скважин, геолого-технические работы и комплексные инжиниринговые услуги на скважинах», С. Моллаев в период 2010/2011 гг. принял участие в различных международных проектах в США, тем самым существенно усовершенствовав свои лидерские способности.

ООО SOCAR AQŞ учреждено в 2007 году как совместное предприятие, оказывающее комплексные услуги по бурению и управлению скважинами. SOCAR AQŞ успешно продолжает буровые работы как в азербайджанском секторе Каспийского моря, так и в Турции.

Акционерами компании являются SOCAR, Nobel Oil Services и AQŞ.