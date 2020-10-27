Переговоры Джейхуна Байрамова и спецпосланника Роухани

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял сегодня прибывшего в Баку с визитом заместителя министра иностранных дел Ирана и спецпосланника президента Ирана Сейеда Аббаса Аракчи. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, выразили уверенность в дальнейшем развитии этих отношений, обсудили армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, его последствия и возникшую напряженность в регионе.

Байрамов проинформировал спецпосланника о военных провокациях руководства Армении, безответственных заявлениях и шагах премьера Армении, нацеленных на обострение напряженности в регионе и наносящих вред урегулированию конфликта переговорным путем. Он отметил, что ВС Азербайджана в рамках самообороны и с целью защиты гражданского населения осуществляет контрнаступательные меры.