Эрдоган: «Я сказал Путину, поговори с Пашиняном, а я поговорю с Алиевым»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в беседе с Путиным предложил российскому коллеге обсудить ситуацию на Южном Кавказе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а сам выразил готовность провести разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «Анадолу».

«Давайте сообща мирно урегулируем этот вопрос. Предпримем искренний шаг. Настало время окончательно урегулировать этот конфликт», - сказал Эрдоган.