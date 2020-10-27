МЧС о ракетном ударе по Барде

Нарушая гуманитарный режим прекращения огня, Армения продолжает обстреливать гражданские объекты из тяжелой артиллерии и ракет, сообщает МЧС.

Сегодня в результате ракетных ударов со стороны ВС Армении в городе Барда разрушено несколько гражданских объектов, автомобили пришли в непригодное состояние. На территорию привлечены соответствующие силы МЧС. В результате ракетных ударов погибли 19, ранены около 60 человек.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Дополнительная информация будет сообщена позднее.