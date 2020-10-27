Ильхам Алиев сомневается в возможности договориться с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к переговорам в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но сомневается в способности Еревана к конструктивной работе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Я такого приглашения (для переговоров в Москве - ИФ) не получал. Я неоднократно участвовал в трехсторонних встречах президентов Азербайджана, Армении и России, но после того как к власти в Армении пришел Пашинян, таких встреч не было. Эти встречи были с предыдущими президентами Армении, и я никогда от этих встреч не уклонялся", - сказал Ильхам Алиев в интервью агентству "Интерфакс".