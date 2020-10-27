Хикмет Гаджиев: Армения совершила в Барде акт геноцида
Вандализм и военные преступления Армении продолжаются. Об этом на брифинге в Университете ADA cказал помощник президента Хикмет Гаджиев, назвав сегодняшний ракетный обстрел Барды актом геноцида.
«Это очередной наглядный пример продолжающегося Арменией вандализма, варварства против азербайджанского народа. В Барде нет никаких мест военного назначения. На территории, куда попала ракета, находится рынок, торговые объекты... Произошедшее в Барде - терроризм, геноцид. Мы обращаемся к международной общественности: этот террор должен быть осужден... Политика Азербайджана известна. Мы не нападаем на гражданских лиц».