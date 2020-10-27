Ильхам Алиев объявил об освобождении новых территорий обновлено
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об освобождении новых сел в Зангиланском, Джебраильском, Физулинском и Губадлинском районах.
«Доблестная азербайджанская армия освободила села Биринджи Агалы, Икинджи Агалы Учюнджю Агалы, Зарнали Зангиланского района, село Мандили Физулинского района и села Газанземи, Ханагабулаг, Чюллю, Гушчулар и Гараагадж Джебраильского района, села Гияслы, Эдильдже, Гылыджан Губадлинского района», - сообщил президент Ильхам Алиев в своем Twitter.