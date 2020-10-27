В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 988 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщили сегодня, 28 октября, в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, 340 пациентов больниц вылечились и были выписаны домой.

11 пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 52 137 случаев инфицирования коронавирусом, из них 42 033 человека вылечились, 699 человек скончались

Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 9 405 человек.