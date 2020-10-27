Ильхам Алиев: "Учитывая рельеф и укрепления, наши потери минимальны"

«Я могу сказать, по нашим предположениям, какие потери могут быть у Армении. Посмотрите, даже чисто арифметически: уничтожено 256 танков – это на вчерашний день (27 октября - ИФ), эта цифра каждый день растет. Умножьте на 3-4 человека это уже почти тысяча. Дальше, уничтожено более 50 БМП – примерно ясно, сколько там; сотни артиллерийских орудий – при каждом из них несколько человек; 6 установок С-300, около 40 установок ЗРК «ОСА», установки «ТОР», «КУБ», «КРУГ»; более 400 грузовиков, из них большая часть уничтожена и с военнослужащими, и с боеприпасами. А сколько уничтожено в окопах, мы же проходили эти окопы, линии соприкосновения – эти кадры в интернете есть. То есть, по нашим данным, с армянской стороны только потери могут быть 5 тыс. человек убитыми и больше, а раненых, как правило, на войне бывает больше в 2-3 раза», - сказал Алиев в интервью агентствам «Интерфакс» и «Интерфакс-Азербайджан».

Касаясь потерь Вооруженных сил Азербайджана, глава государства отметил, что с учетом всех факторов потери минимальны.

«Что касается наших потерь, я говорил, что мы их обнародуем после завершения боевых действий. Но должен сказать, что они значительно-значительно меньше (чем у армянской стороны – ИФ)», - сказал Алиев.

«Учитывая характер боевых столкновений, сложный рельеф и укрепления, которые армяне строили 30 лет, я считаю, что каждая человеческая жизнь бесценна, но с учетом всех этих факторов, наши потери минимальны», - добавил глава государства.