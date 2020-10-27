Военные Внутренних войск срочно отправлены в Барду

По поручению руководства МВД группа сотрудников полиции и военнослужащие Внутренних войск для своевременной доставки раненых граждан в больницы, усиления мер безопасности в городе и на дорогах, а также чтобы защитить имущество и собственность граждан, с целью оказания помощи Бардинскому РОП срочно командированы в Барду. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В настоящее время сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают службу в городе в усиленном режиме.

Отметим, что сегодня днем ВС Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, подвергли центр города Барда обстрелу из реактивных систем. В результате погиб 21 и ранены около 70 человек, нанесен серьезный ущерб городской инфраструктуре.