В Азербайджане продлили режим особого карантина
Кабинет министров принял решение о продлении особого режима карантина до 06:00 1 декабря.
Как сообщили haqqin.az в Кабмине, в последние дни высокие показатели заражения зафиксированы в городе Лянкяран, а также Джалилабадском и Масаллинском районах. В связи с этим въезд и выезд в эти районы, за исключением спецтранспорта и грузовых автомобилей, запрещен.
Кроме того, приостановлено движение общественного транспорта в Баку, Сумгаите и дргуих крупных городах в выходные дни.