В Азербайджане продлили режим особого карантина

Кабинет министров принял решение о продлении особого режима карантина до 06:00 1 декабря.

Как сообщили haqqin.az в Кабмине, в последние дни высокие показатели заражения зафиксированы в городе Лянкяран, а также Джалилабадском и Масаллинском районах. В связи с этим въезд и выезд в эти районы, за исключением спецтранспорта и грузовых автомобилей, запрещен.

Кроме того, приостановлено движение общественного транспорта в Баку, Сумгаите и дргуих крупных городах в выходные дни.