Сегодня утром представители армянской диаспоры заблокировали движение на автомагистрали на юго-востоке Франции в департаменте Изер. В ходе манифестации произошли столкновения с представителями турецкой общины, сообщает Euronews.

Согласно информации, в результате столкновения ранения получили два человека. На место происшествия было привлечено много машин скорой помощи.

На соединяющей Лион и Марсель автомагистрали образовалась пятикилометровая пробка.