В Барде убит сотрудник МЧС, другой тяжело ранен

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая гуманитарное перемирие, продолжают подвергать ракетному и артиллерийскому обстрелу населенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные жилые здания, хозяйственные объекты Азербайджана, что приводит к разрушениям и пожарам.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате сегодняшних ракетных ударов ВС Армении по городу Барда несколько гражданских объектов были разрушены, автомобили пришли в непригодное состояние. В результате обстрела погиб 21 человек, около 70 получили ранения.

В результате ракетного обстрела один сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям погиб, другой получил тяжелые ранения.

Министерство по чрезвычайным ситуациям в настоящее время работает в усиленном режиме.