Посольство Ирана о ракетной атаке на Барду

Иран резко осуждает ракетную атаку Армении на азербайджанский город Барда, в результате чего погибли и получили ранения множество гражданских лиц, сказали в посольстве Ирана в Азербайджане.

Отмечается, что диппредставительство разделяет горечь семей погибших и желает раненым скорейшего выздоровления.

В посольстве также отметили, что, согласно международному праву, атаки на города и невинных жителей являются военным преступлением и немедленно должны быть прекращены.