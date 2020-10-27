Посольство Ирана о ракетной атаке на Барду
Иран резко осуждает ракетную атаку Армении на азербайджанский город Барда, в результате чего погибли и получили ранения множество гражданских лиц, сказали в посольстве Ирана в Азербайджане.
Отмечается, что диппредставительство разделяет горечь семей погибших и желает раненым скорейшего выздоровления.
В посольстве также отметили, что, согласно международному праву, атаки на города и невинных жителей являются военным преступлением и немедленно должны быть прекращены.