Среди погибших в Барде есть и дети

Среди погибших и раненых в результате ракетной атаки Армении на азербайджанский город Барда есть и дети. Об этом сказал главврач Центральной больницы Бардинского района Алияр Сарваров.

По словам врача, пока в больницу поступили около 40 раненых: "Состояние большинства раненых тяжелое. Среди раненых - дети в возрасте 15-16 лет, в том числе 16-летний поросток, получивший тяжелое осколочное ранение в область грудной клетки, спасти которого, к сожалению, не удалось. В данный момент все врачи, борющиеся за жизнь пострадавших, на работе".

Отметим, что в результате сегодняшнего ракетного удара Армении по Барде погиб 21 и ранены около 70 мирных жителей.