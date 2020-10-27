«Когда несколько дней назад Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев объявил об освобождении наших родных земель, нашей радости не было предела. Гордость от услышанных слов никогда не покинет меня. Я больше не вынужденный переселенец», - рассказывает житель села Беюк Марджанлы Джебраильского района Юсиф Исмаилов.

Беженцы и вынужденные переселенцы готовятся вернуться на свои родные земли. И если 30 лет назад они в спешке покидали свои дома без ничего, то теперь при поддержке программы самозанятости они вернутся туда как владельцы малого и семейного бизнеса.

По его словам, вынужденные переселенцы всегда ощущали на себе заботу государства. Правительство всегда поддерживало их, в том числе посредством программ самозанятости.

«Когда запустили эту программу, то привлекли к ней и меня. Спустя некоторое время мне выдали все материалы. Благодаря этой поддержке я занимаюсь пчеловодством. Я вернусь в свое родное село как предприниматель. Там имеются благоприятные условия для пчеловодства, и я намерен расширить свое хозяйство», - сказал он.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, к программам по самозанятости преимущественно привлекаются вынужденные переселенцы. До сих пор к этой программе были привлечены тысячи вынужденных переселенцев, которые смогли создать собственные семейные хозяйства и предприятия. Как и Юсиф Исмаилов, они намерены перенести свое хозяйство в освобожденные родные села.

«За счет программы самозанятости я открыл предприятие по оказанию услуг по мойке автомобилей», - рассказывает выходец из села Шейбей Джебраильского района Джалал Рустамов.

По его словам, он вместе с семьей готовится в ближайшее время вернуться в родное село.

Уроженка села Дедели Физулинского района Ляман Рзаева при помощи программы по самозанятости смогла создать животноводческое хозяйство.

«В наших краях имеются хорошие пастбища, что позволит мне расширить мое хозяйство. Я рада, что вернусь в свою деревню не с пустыми руками, а уже с готовым хозяйством», - сказала она.

Еще один участник программы по самозанятости Гейдар Гейдаров является уроженцем села Кархулу Джебраильского района.

«Я горжусь и всегда буду гордиться нашей армией. Верховный главнокомандующий и наша армия вернули мне мою родину. Не может быть большего счастья, чем это», - сказал он.

Гейдар Гейдаров отмечает, что после присоединения к программе самозанятости, ему оказали всю поддержку для создания хозяйства по разведению овец.

«После возвращения в свой район я расширю свое хозяйство. Там очень хорошие условия для овцеводства», - сказал он.

Вернуться в Джебраильский район намерен и уроженец села Чахырлы Вюсал Алескеров. Он также владеет хозяйством по разведению овец и с нетерпением ждет, когда он сможет вернуться в свое село.