МИД: Атака на Барду вновь демонстрирует террористическую сущность Армении

Подчеркивается, что очередная атака на ясно отличаемые, находящиеся далеко от зоны конфликта населенные пункты вновь демонстрирует террористическую сущность Армении.

Вооруженные силы Армении 28 октября 2020 года подвергли ракетному обстрелу из реактивной системы залпового огня «Смерч» азербайджанский город Барда, эта атака повлекла за собой многочисленные жертвы среди гражданского населения. В результате вероломного ракетного удара по Барде погиб 21 мирный житель, включая детей, более 70 человек получили серьезные ранения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Умышленное убийство мирных жителей вооруженными силами Армении в городе Барда является геноцидом, военным преступлением и преступлением против человечности.

Это грубое нарушение Арменией норм международного гуманитарного права, руководство Армении, включая премьер-министра и министра обороны, несет полную ответственность за это преступление.

Атака на азербайджанские населенные пункты и мирных жителей во время официально объявленного гуманитарного режима прекращения огня накануне встречи глав МИД двух стран с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве ясно показывает, что цель Армении - сорвать переговоры, усилить напряженность и вовлечь в конфликт третьи страны.

Хранить молчание о жестоких действиях Армении и оставлять безнаказанными эти преступления, совершенные против гражданского населения Азербайджана, равносильно подстрекательству виновных к дальнейшим зверствам. Международное сообщество должно предпринять необходимые шаги для предотвращения нарушения Арменией международного права и преднамеренного убийства мирных жителей, а также потребовать у этой страны вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана.

Азербайджан сделает все возможное для того, чтобы виновные в этих бесчеловечных актах не избежали правосудия и были привлечены к ответственности», - говорится в заявлении.