Azercell с жителями Барды!

Мобильный оператор увеличил баланс для SMS и звонков по всем направлениям с целью поддержки жителей Барды.

К сожалению, провокации армянских сепаратистов и террористические акты против мирного населения не прекращаются на фоне успехов Азербайджанской армии в боях по освобождению наших исконных земель от врага. Случаи гибели и ранения мирных жителей в результате многочисленных ракетных обстрелов города Барда 27 и 28 октября потрясли всю страну.

Учитывая тот факт, что в данный момент жители Барды вынуждены осуществлять большее количество телефонных звонков, компания Azercell оказала поддержку своим абонентам в этом древнем городе, находящемся под частыми обстрелами врага. На их баланс было загружено 50 SMS и 50 минут для звонков по всем направлениям. Мы надеемся, что эта поддержка поможет устранить проблемы со связью, которые испытывают наши граждане в Барде.

Напомним, что ранее Azercell аналогично увеличил баланс во всех направлениях и для жителей Гянджи, которые неоднократно становились жертвами ракетных атак врага.

В условиях продолжающегося вооруженного конфликта насилие в отношении мирного населения Азербайджана неприемлемо и относится к военным преступлениям. Мы уверены, что мировая общественность не останется равнодушной к провокациям Армении, и верим, что наша армия достойно ответит врагу на поле боя!

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Карабах - это Азербайджан!