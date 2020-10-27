Ильхам Алиев: «Мы остановимся, если Армения покинет Лачин, Кельбаджар и Агдам»

«Вы знаете, что завтра в Женеве должны состояться переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, и там мы увидим, насколько армянская сторона привержена базовым принципам. И после этого мы будем давать уже свою оценку тому, насколько они сейчас актуальны или нет, хотя в течение этого месяца я неоднократно заявлял, что Азербайджан в целом, там есть, конечно, определенные моменты, которые нас не устраивают, но в целом мы их приняли», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству «Интерфакс».

Глава государства отметил, что касается того, что предполагалось на первом этапе возвращения пяти районов, то это сейчас уже не актуально, потому что в базовых принципах определялась очередность возврата территорий – пять районов на первом этапе, и Кельбаджарский, Лачинский районы на втором этапе, а дальше уже возврат азербайджанцев на территорию Нагорного Карабаха, в принципе, возврат всех беженцев в места изначального пребывания.

«Поэтому первый этап мы практически завершили, и поэтому, если сейчас армянская сторона выразит приверженность базовым принципам, мы будем уже сразу говорить о передаче под азербайджанский контроль Лачинского и Кельбаджарского районов и части Агдамского района, которые находятся под оккупацией. Тем самым мы в определенной степени облегчим задачи посредникам, потому что один из важных пунктов будет уже реализован и нам не надо будет ждать какого-то второго этапа, он сразу должен наступить. Если мы договоримся о политическом урегулировании, то сразу же армянские войска должны будут быть выведены из Кельбаджарского и Лачинского районов и части Агдамского района. Поэтому армянская сторона должна взять обязательство, что они выйдут с оккупированных территорий, которые они до сих пор держат под оккупацией: это часть Агдамского района, это полностью Лачинский район, большая часть Кельбаджарского района, и тогда мы готовы, естественно, перейти к политическому урегулированию, оно будет охватывать многие аспекты», - подчеркнул глава государства.