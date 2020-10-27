Ильхам Алиев: «Ни один президент Армении не позволял себе так оскорблять азербайджанцев»

Глава государства отметил, что многие задаются вопросом, почему именно сейчас произошли эти боестолкновения, почему не раньше. И даже те, кто тенденциозно относятся к Азербайджану и открыто поддерживают Армению, и то вынуждены задать себе этот вопрос, ведь 26 лет прошло с момента перемирия 1994 года.

«Я воздержусь, наверное, от своих оценок того, что происходит с премьер-министром Армении. Наверное, такое военное поражение сказалось на его состоянии, иначе как объяснить череду его непоследовательных заявлений и действий, совершенно иррациональных и вредных, в первую очередь, для него самого как руководителя страны, так и опасных и вредных для его страны», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству «Интерфакс».

«На протяжении всех этих лет были столкновения, были жертвы, но не такого масштаба, что же вдруг случилось? Ведь в Азербайджане ничего не изменилось.

Я 17 лет вел переговоры по урегулированию и с двумя предыдущими президентами Армении мы прошли серьезный путь по согласованию базовых принципов. Поэтому объективным наблюдателям ясно, что вина не в нас, а вина вот в таком неадекватном, иррациональном, опасном поведении премьер-министра Армении. Ни один бывший руководитель Армении не позволял себе таких оскорбительных выпадов в адрес азербайджанского народа. Ни один из них не позволял себе устраивать инаугурацию главарю преступного режима Нагорного Карабаха в Шуше. Ни один из них не кичился демонстративным нарушением Женевской конвенции, демонстрируя заселение ливанских армян в Нагорный Карабах, в том числе в Шушу. Ни один из них не собирался переносить так называемый «парламент» Нагорного Карабаха из Ханкенди в Шушу и далее, и далее», - сказал Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что это все результаты непродуманной и опасной деятельности премьер-министра Пашиняна.

«Его заявления внутри страны я оставлю без комментариев. Но что он делает в вопросах, связанных с урегулированием, это очень опасно для самой Армении. Сегодня Армения это четко видит. Поэтому думаю, что сопредседатели МГ ОБСЕ должны четко поставить вопрос завтра перед министром иностранных дел Армении, который, я так понимаю, находится в трудном положении, ему приходится отвечать за неадекватное поведение своего руководителя и он, на самом деле, заслуживает сочувствия, ему надо будет выкручиваться, как-то объяснять эту череду непоследовательных действий.

И как Вы отметили, то он говорит о болезненных уступках, то он говорит, что нет дипломатического решения, потом он говорит, что готов на компромисс, потом говорит, что будет до конца защищать Карабах, то он говорит, что Карабах - это Армения, потом он говорил, что мы должны вести переговоры с Нагорным Карабахом, то есть полностью взаимоисключающая палитра неадекватности. Так что думаю, что завтра многие из этих вопросов будут прояснены», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанцы должны вернуться на все оккупированные территории, где они проживали, и подход президента Азербайджана всегда был таким.

«Не только семь оккупированных районов за пределами Нагорного Карабаха, за пределами бывшей НКАО, а в том числе и те территории, те земли, где они жили веками, в первую очередь, это Шуша, Ханкенди и другие земли, которые населялись азербайджанцами на протяжении веков», - сказал президент Азербайджана.

Глава государства напомнил, что он также говорил, что азербайджанское видение урегулирования заключается в совместном проживании армянского и азербайджанского населения Нагорного Карабаха.

«Так исторически сложилось, что уже 200 лет армянское население живет на этих землях. Историю переселения армян из Восточной Анатолии и Ирана мы все знаем. Так сложилось, они живут там 200 лет, и у нас нет никаких планов в отношении дальнейшего проживания армянского населения. Наоборот, я всегда говорил, что в Азербайджане проживают тысячи граждан армянской национальности, также армяне и азербайджанцы совместно проживают и в соседних странах и хорошо ладят между собой, почему же этого нельзя добиться в Нагорном Карабахе. Наше видение такое, азербайджанцы должны вернуться на все те территории, где они жили, армянское население также должно жить на этой земле, и в условиях добрососедства мы будем стремиться к тому, чтобы залечить раны войны», - сказал президент.