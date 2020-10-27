Мехрибан Алиева: Варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.
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Сегодня вооруженные силы Армении в очередной раз нанесли бесчеловечный по своей жестокости удар по мирному азербайджанскому городу Барда. В результате удара погиб 21 человек, 70 получили серьезные ранения. Количество жертв, к сожалению, продолжает расти. Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ. Более того, каждая атака на мирное гражданское население Азербайджана является свидетельством тотальной моральной деградации обезумевшего военно-политического руководства Армении. Цель этих атак ясна - запугать азербайджанский народ и вынудить нашу армию нанести ответный удар по территории Армении, что позволило бы вовлечь в конфликт третьи стороны. Но наш противник должен знать, что ничто не заставит нас свернуть с истинного пути. Каждая атака делает нас только сильнее и убеждает нас в необходимости завершения священной миссии освобождения оккупированных территорий от армянских агрессоров. Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего исцеления раненным. В эти дни, когда азербайджанская армия теснит врага на поле боя, мы должны сохранять единство и крепко сплотиться вокруг нашего Президента. Только объединившись в несгибаемый кулак, мы добьемся торжества справедливости, ибо Карабах – это Азербайджан! Пусть Всевышний хранит нашу Родину и азербайджанский народ! #StopArmenianTerrorism #StopArmenianWarCrimes
«Сегодня вооруженные силы Армении в очередной раз нанесли бесчеловечный по своей жестокости удар по мирному азербайджанскому городу Барда.
В результате удара погиб 21 человек, 70 получили серьезные ранения. Количество жертв, к сожалению, продолжает расти.
Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ.
Более того, каждая атака на мирное гражданское население Азербайджана является свидетельством тотальной моральной деградации обезумевшего военно-политического руководства Армении.
Цель этих атак ясна - запугать азербайджанский народ и вынудить нашу армию нанести ответный удар по территории Армении, что позволило бы вовлечь в конфликт третьи стороны.
Но наш противник должен знать, что ничто не заставит нас свернуть с истинного пути. Каждая атака делает нас только сильнее и убеждает нас в необходимости завершения священной миссии освобождения оккупированных территорий от армянских агрессоров.
Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего исцеления раненным.
В эти дни, когда азербайджанская армия теснит врага на поле боя, мы должны сохранять единство и крепко сплотиться вокруг нашего Президента.
Только объединившись в несгибаемый кулак, мы добьемся торжества справедливости, ибо Карабах – это Азербайджан!
Пусть Всевышний хранит нашу Родину и азербайджанский народ!» - говорится в публикации.