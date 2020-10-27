Ильхам Алиев о сближении России и Турции

«Для нас это было бы приемлемо изменение формата Минской группы с участием России и Турции. Потому что Турция и Россия – это наши соседи, страны, с которыми у нас тесные взаимоотношения, страны, которые имеют хороший потенциал сотрудничества между собой. Достаточно посмотреть историю последних лет: Турция и Россия по многим вопросам, и в двусторонней повестки дня, и в вопросе региональной безопасности достигли большого уровня взаимопонимания» , - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью информационному агентству «Интерфакс».

По словам президента, взаимопонимание двух держав достигнуто и в Сирии, и в Ливии, и в решении вопросов, связанных с борьбой с международным терроризмом, не говоря уже об энергетических проектах, проектах экономического, инвестиционного характера: «Я всегда, раньше даже до вот этого обострения говорил, что мы всегда приветствовали сближение Турции и России. Считаю, что это важный фактор региональной безопасности. А с учетом того, что для нас главной угрозой, не только для нас, но и для региона, является армянский сепаратизм и экстремизм, то объединение усилий Турции и России, считаю, было бы на пользу региону и могло бы ускорить политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

«10 лет назад президенты России, США, Франции выступили с заявлениями и не один раз и четко говорили, что статус-кво неприемлем. Ну хорошо, мы это приветствовали и я помню, как это вызвало одобрение у нас, я комментировал это. А что потом? - задается вопросом И.Алиев. - Потом от этого тезиса постепенно начали уходить, перестали его артикулировать и придумали новый тезис, что статус-кво неустойчив, это же совсем разные вещи, мы же это прекрасно понимаем. То есть произошел отход стран-сопредседателей от даже какой-то политической попытки давления на Армению. Ну а то, что статус-кво неустойчив, знали все. И вот последние события это показали. Поэтому еще раз повторю, что санкции еще не поздно применить, с тем условием, чтобы побыстрее закончить конфликт. Думаю, что страны-сопредседатели должны серьезно подумать, какие санкции могут быть применены по отношению к агрессору для того, чтобы заставить уйти с оккупированных земель».