Ильхам Алиев заявил: «Мой ответный призыв к властям Армении – признайте Карабах, сегодня же признайте!»

«Не признавая Нагорный Карабах сами, они хотят, чтобы это сделали другие страны. И их постоянный шантаж и угрозы, что в случае обострения они признают Нагорный Карабах , оказался опять же блефом. Уже больше месяца длится военное противостояние, почему же они до сих пор не признали Нагорный Карабах ? Это очень просто сделать – пусть заявят, что они его признают!» - заявил в интервью информационному агентству «Интерфакс» президент Азербайджана Ильхам Алиев .

В интервью российскому журналисту азербайджанский лидер также коснулся истории армянского вопроса: «В этом и заключается вся суть их политики, когда они всегда на протяжении многих десятилетий пытаются, и, к сожалению, иногда им удавалось, прикрываться другими странами. Чтобы другие страны за них решали их проблемы. В этом же по существу и идеология современного армянского государства. Она основывается на очень глубоких исторических корнях, это было на протяжении всей истории. Если проследить последние 200 лет истории Кавказа, мы увидим, сколько войн всегда возникало из-за них, сколько провокаций они создавали для других стран, а потом, уходя в кусты или прячась за чьими-то спинами, пожинали плоды противостояния и плоды того, что проливалась кровь других народов. Мы же прекрасно знаем историю их появления на Кавказе. Исторически армянского этноса в Кавказском регионе не было. Как они сюда попали? Именно таким путем, хитростью, коварством и попытками чужими руками вытаскивать для себя жареные каштаны. То же самое они делают сейчас».

Ильхам Алиев заявил: «Поэтому мой к ним ответный призыв – признайте Нагорный Карабах, сегодня же признайте. Я об этом, кстати, говорил и относительно недавно. Пусть признают сегодня, но просить страны сделать это, говорит опять же о неадекватности армянского руководства и об очень низкой политической грамотности. Потому что, если бы армянское руководство чуть-чуть разбиралось в основах международной политики, оно бы поняло, что сегодня территориальная целостность Азербайджана признана всем миром – как общеизвестный факт, когда мы вступили в ООН в рамках единого государства с Нагорным Карабахом, и в рамках других международных структур.

И из-за Армении, из-за ее прихоти, из-за ее каприза признавать Нагорный Карабах, портить отношения с Азербайджаном, причем не просто портить, ведь я сказал, что это приведет сразу же к разрыву дипломатических отношений с любой страной, которая на это пойдет. Никто просто на это не пойдет, тем более, когда они сами не признают, и тем более, когда они являются агрессорами в соответствии с реалиями на Земле, и в соответствии с резолюциями ООН. Поэтому это очень такая недостойная попытка «на чужом горбу въехать в рай».

Президент И.Алиев также уточнил позицию Азербайджана относительно проведения в будущем референдума в Нагорном Карабахе: «Я об этом говорю уже на протяжении 17 лет, и сопредседатели МГ ОБСЕ об этом знают, мою позицию. За эти годы я уже не помню, сколько сопредседателей поменялось, сколько дипломатов поменялось в качестве сопредседателей, но все они могут подтвердить, что я всегда говорил, что никакого референдума на международно признанных территориях Азербайджана не будет никогда. И более того, если посмотреть базовые принципы, там слова «референдум» тоже нет. Там есть определенная формулировка, связанная с волеизъявлением, связанные с самоопределением. Мы всегда говорили, что самоопределение важный принцип международного права, но он не может нарушать территориальную целостность страны. Во-вторых, территориальная целостность страны не может быть изменена без согласия этой страны, поэтому в данном случае то, что я высказал в одном из интервью, отражает полностью мою позицию, это не является секретом, я и сейчас, естественно, на этих же позициях стою, что мы не позволим создание второго армянского государства на территории Азербайджана. Если кто-то хочет создать для армян второе государство, ну пусть даст часть своей территории, пусть там и создает».