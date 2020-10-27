В интервью информационному агентству «Интерфакс» президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не получал приглашения в Москву на встречу с армянским премьер-министром в формате переговоров руководителей Азербайджана, Армении и России: «Я неоднократно участвовал в трехсторонних встречах президентов Армении, Азербайджана и России, но после того как к власти в Армении пришел Пашинян, таких встреч не было. Эти встречи были с предыдущими президентами Армении, и я никогда от этих встреч не уклонялся. Я считал, что они очень позитивные, потому что Россия как сопредседатель Минской Группы играет особую роль в урегулировании, поскольку и исторически Россия всегда поддерживала тесные связи и с Арменией, и с Азербайджаном, и сегодня в плане политического, экономического взаимодействия Россия очень активно сотрудничает с Азербайджаном и Арменией, является нашим соседом. Поэтому, конечно же, больше всего таких встреч было проведено на территории России, но при Пашиняне таких встреч не было. Я не знаю, насколько они будут эффективными сейчас с учетом неадекватности армянского руководства. Но если такое предложение поступит, мы всегда его позитивно рассматривали, и будем рассматривать».

Ильхам Алиев заявил, что готов встретиться с Пашиняном в Москве, если поступит такое предложение: «Да, причем, как вы говорите, без всяких условий, и показателем тому является то, что завтра наши министры иностранных дел будут встречаться в Женеве, тоже без всяких условий. Более того, я хочу сказать, что еще когда только начинался конфликт, наш министр иностранных дел – у него был запланирован визит в Женеву для встречи с сопредседателями – и он туда поехал. А армянский министр иностранных дел, который должен был за неделю до того туда поехать, в начале октября отказался. И когда поступило предложение из Москвы о встрече министров иностранных дел для того, чтобы согласовать вопрос гуманитарного прекращения огня, наш министр иностранных дел из Женевы полетел туда. То есть мы никаких условий не ставим, но опять же у меня большие сомнения в том, что нынешняя армянская власть способна к конструктивной работе по урегулированию».