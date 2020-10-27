Минобороны показало, как армяне бегут с поля боя Видео
Уничтожены силы противника, бежавшего с поля боя, не выдержав точных огневых ударов подразделений Азербайджанской армии, сообщает Минобороны.
Уничтожены силы противника, бежавшего с поля боя, не выдержав точных огневых ударов подразделений Азербайджанской армии, сообщает Минобороны.
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