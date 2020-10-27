Ильхам Алиев Пашиняну: Хватит лгать! Какой пакистанский спецназ?!

«Это очередное вранье со стороны Пашиняна. Причем должен сказать, что в моих общениях с предыдущими президентами Армении ничего подобного не было. Да, мы противники, мы не можем быть позитивно настроены друг к другу, но за столом переговоров никогда не было вот такой вот откровенной лжи и таких инсинуаций. Это все вранье, никакого турецкого спецназа здесь нет. Я уже неоднократно об этом говорил, и необходимости в этом нет.

Теперь он договорился до того, что какой-то пакистанский спецназ, и, кстати, уже получил, по-моему, ответную ноту протеста. Это бред, такого нет. Поэтому, это все попытки, во-первых, вовлечь третьи стороны в конфликт, интернационализировать конфликт, и попытки как бы прикрыть свое унизительное поражение, что, мол, это не Азербайджан их бьет на поле боя, а турецкий спецназ и пакистанский спецназ. Он договорился до такой чуши, что сказал недавно – мне передали – что вроде бы террористы, которых Азербайджан привез из Сирии в Азербайджан, проникли на территорию России и совершили теракт в Грозном. Вы понимаете, это же полный бред. Ведь российские спецслужбы наверняка знают, кто устроил этот теракт. Он говорил до этого, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25. Это же всем известно, что это вранье. Это же все отслеживается и Россией, и другими странами-сопредседателями. Сейчас мы живем в век технологий, невозможно ничего скрыть. И когда он говорил, что не Армения запустила баллистические ракеты по Гяндже, это просто идиотизм, потому что любой запуск баллистической ракеты отслеживается. И Россия, и Америка, и Франция прекрасно знают, откуда эта ракета была запущена, и какое боевое задание этой ракете было дано. Это боевое задание было жилой квартал, и во второй раз – жилой квартал. В Гяндже у нас нет никаких военных баз, никаких военных городков. Ведь он же врет. И когда говорит, что это не мы, когда сотни иностранных журналистов снимают эти ужасные кадры разрушений, когда иностранные дипломаты прямо с места разрушений дают интервью, Пашинян говорит, что это не Армения. А кто? Это мы сами ударили по Гяндже? Ну вот представляете степень лживости, а самое главное - идиотизма? Потому что любой адекватный человек должен был понимать, что это скрыть невозможно. Поэтому то, что он говорит о пакистанских и турецких спецназовцах – это очередной бред. Завтра он скажет, что марсиан сюда привезли, чтобы освободить территории – от него можно ожидать все, что угодно».

Азербайджанский лидер также прокомментировал последующую роль Турции в карабахском урегулировании: «Роль Турции в урегулировании мы видим как эффективную. Турция является братским для нас государством. Турция – единственная страна мира, которая имеет государственные границы с тремя южно-кавказскими странами. Турция сегодня имеет решающее слово во многих вопросах, связанных не только с региональной проблематикой, но и в глобальном плане. Турция также ведет абсолютно независимую внешнюю политику, и тем самым вызывает, насколько я знаю, большое раздражение у тех, кто привык всеми командовать. Поэтому Турция как надежный партнер, друг Азербайджана, также имеющий очень тесные отношения с Россией, думаю, что обязательно будет играть важную роль. Она уже эту роль играет, и то, что президенты России и Турции, министры иностранных дел, министры обороны находятся в постоянном контакте, обсуждая эти вопросы, говорит о том, что Турция уже вовлечена, как бы это не нравилось Армении. Но Армения, я уверен, что вынуждена, будет это признать и с этим согласиться».