Ильхам Алиев об опасности глобализации карабахской войны: Это Пашинян зовет российские войска

В интервью российскому агентству «Интерфакс» президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает перерастания карабахской войны в столкновение держав: «Я, честно говоря, не могу его полностью исключить, но со своей стороны должен сказать, что с нашей стороны не будет никаких действий, которые могли бы к этому привести, не будет никаких провокаций, которые бы интернационализировали этот конфликт. Нам это не нужно, и я это говорил неоднократно в течение последнего месяца, что мы против этого, и призвал все страны проявлять сдержанность и не вмешиваться. И я рад, что так происходит. Хотя постоянные попытки Армении интернационализировать конфликт и постоянные запросы армянского руководства к России чуть ли не послать российские войска воевать на стороне Армении – это как раз то, о чем я говорил. На чужом горбу влезть в рай. Поэтому я уверен, что страны региона, а это страны с которыми у Азербайджана тесные исторические, культурные, политические отношения, доверительные отношения – и с Россией, и с Турцией, и с Ираном, и с Грузией – они естественно будут воздерживаться от любых действий, которые бы «лили воду на мельницу агрессора».