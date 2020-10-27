Ильхам Алиев обнародовал количество погибших армянских солдат: «Около 5 тысяч»

«Я говорил, что мы обнародуем количество погибших военнослужащих после окончания войны. Что касается мирных граждан, то мы публикуем данные. Что касается потерь, я могу сказать по нашим предположениям, какие потери могут быть у Армении . Ну посмотрите, даже чисто арифметически: уничтожено 256 танков – это на вчерашний день, эта цифра каждый день растет – ну вот умножьте ну сколько там – 3-4 человека – это уже почти тысяча. Дальше, уничтожено более 50 БМП – примерно ясно, сколько там; сотни артиллерийских орудий – при каждом из них несколько человек; 6 установок С-300, около 40 установок ЗРК «ОСА», установки «ТОР», «КУБ», «КРУГ»; более 400 грузовиков, из них большая часть уничтожена и с военнослужащими, и с боеприпасами. Вот только если это посчитать… А сколько уничтожено в окопах, мы же проходили эти окопы, линии соприкосновения – эти кадры в интернете есть. То есть, по нашим данным, только с армянской стороны потери убитыми могут быть 5 тыс. человек и больше, а ранеными, как правило, на войне бывает больше в 2-3 раза», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому агентству Интерфакс.

Что касается потерь азербайджанской стороны, И.Алиев заявил, что азербайджанская сторона обнародует их позже: «Но должен сказать, что они значительно-значительно меньше, а учитывая характер боевых столкновений, сложный рельеф и укрепления, которые армяне строили 30 лет, я считаю, что каждая жизнь человека бесценна, но с учетом вот всех этих факторов, я считаю, что наши потери минимальны».

В беседе с президентом Азербайджана корреспондент российского агентства «Интерфакс» особо подчеркнул, что некоторые военные эксперты считают, что Азербайджану удалось при активной фазе военных действий минимизировать потери убитыми за счет активного использования беспилотников. Некоторые даже, например, те же военные эксперты в США, считают, что это новая модель ведения боевых действий 21-го века.

Ильхам Алиев так ответил на комментарий журналиста: «Арсенал азербайджанской армии состоит не только, конечно, из дронов. У нас современные системы ПВО российского, израильского, белорусского производства, несколько систем ПВО – перекрестные – которые сбивают большую часть ракет, которые направляются с армянской территории. К сожалению, все мы сбить не можем. У нас бронетехника самая современная - модернизированные танки Т-72, самые современные танки Т-90, БМП и так далее, современная и очень дальнобойная артиллерия. Это и ракеты «Полонез», «LORA», «Extra», «Kasirga» и так далее. Мы не подходили к вооружению нашей армии однобоко. Но современные методы ведения войны, конечно, отличаются от тех, что были в 90-х годах, поэтому беспилотная авиация является важным фактором нашей боеспособности, тем более с учетом вот таких укрепрайонов. Потому что даже те кадры, которые мы демонстрируем в интернете, поверьте, что это мизер, по сравнению с тем, что происходит. Это то, что мы можем показывать. Ведь видно, как они там зарывались, просто как какие-то грызуны. Они прорывали там все, что можно. У них многокилометровые туннели, сообщающиеся между собой, крысиные норы, куда они залезают сразу же, как услышат шум. Около каждого орудия крысиная нора. Поэтому без современной техники уничтожить это было бы очень трудно, это бы привело к большому количеству жертв. Потому что, сколько установок «Град» мы уничтожили, и в данном случае беспилотная авиация, как турецкие дроны, так и израильские, они, конечно же, нам очень помогли. Мы уничтожили ЗРК С-300, минимум 6, посредством этого. Плюс современные БПЛА, помимо того, что сами наносят удар, сами проводят разведку, они еще дают координаты артиллерии, которая наносит удар. Поэтому это важный фактор нашего успеха, но, как я говорил, земли освобождает азербайджанский солдат и офицер, на земле водружая флаг. Поэтому это все наше достояние, и не случайно Азербайджанская армия считается одной из самых боеспособных. А после этой войны, я уже знаю, что уже изучается этот опыт. И вообще этот опыт будет полезен многим странам, для того, чтобы планировать будущую деятельность военного строительства. И даже для нас, я вот недавно проводил совещание с военными, я сказал, что наряду с успехами мы должны проанализировать и упущения. И уже в будущем, когда мы будем закупать военную технику, исходить из опыта того, что нам было нужно, а что просто осталось на складах».