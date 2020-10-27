Ильхам Алиев: «От Запада особых сочувствий не ждали и не ждем!»

В беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым корреспондент российского агентства «Интерфакс» посетовал на то, что из Баку постоянно звучат заявления о том, что международное сообщество не в полной мере осуждает Армению за обстрелы. Журналист спрашивает президента: «То есть оно – международное сообщество ограничивается призывами и к Баку, и Еревану приостановить обстрелы мирных граждан, но осуждения действий Армении Баку не встречает от международного сообщества».

Отвечая на справедливый вопрос российского журналиста Ильхам Алиев сказал:«Да, это так. Но это - не новость для нас. А какое было осуждение Армении все эти годы оккупации. Было разве это осуждение? Не было. Кто-нибудь осудил Армению за оккупацию? Да были приняты резолюции Совбеза ООН в 1993 году, да, потом нашими усилиями мы добились принятия резолюций Генассамблеи ООН и Движения неприсоединения и даже Европейского парламента. Они создали, конечно, юридическую базу, правовую базу для урегулирования. Но осуждения мы не слышали. И даже когда было ясно, что это Армения нарушила перемирие, и день не прошел после того, как было согласовано прекращение огня перемирие в Москве, они ударили по Гяндже. И сейчас, через день, после того как согласовано перемирие в Вашингтоне, причем они умоляли об этом, они умоляли о перемирии и в Москве, и сейчас и то, что было достигнуто в результате деятельности французской стороны. И день не прошел, они обстреляли Барду. А до этого они обстреляли похоронную процессию в Тертере. Там четыре человека погибли. Это бесчеловечные действия. Это говорит о том, что смотрите, с кем мы вынуждены воевать. Это же не существует никаких норм ни морали, ни чести, ни достоинства, ни вообще понимания того, как ведутся войны. Поэтому они ведут так что…

Я всегда говорил и сегодня говорю. Несмотря на варварскую бомбардировку Барды, где погибла семилетняя девочка, и несколько детей пострадали, я говорю, мы – не они. Мы будем отвечать на поле боя, мы будем отвечать освобождением новых земель, водружением флага в новые города. Мы не будем бомбить ни города, ни гражданских лиц.

Вы знаете, любого даже противника, врага надо в какой-то степени уважать, потому что есть же правила, в том числе ведения войн. Для армянской стороны этого не существует. Поэтому мы особо и не рассчитывали на осуждение. Нас поддерживает братская Турция, нас открыто поддерживает Пакистан. Президент Турции, премьер-министр Пакистана неоднократно высказывали поддержку нам. Нас поддерживает много стран. Но, когда мы говорим мировое сообщество, почему-то всегда имеется ввиду западный мир. Но, оттуда мы особых сочувствий не ждали и не ждем».