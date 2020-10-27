Пашинян заявил, что на границе с Азербайджаном разместили российских пограничников

Армянский премьер Никол Пашинян подтвердил, что на границе Армении с Азербайджаном размещены российские пограничники, но объяснил, что ничего необычного в этом нет - военные РФ и раньше стояли на границах республики с Ираном и Турцией, а в свете обострения на юге размещены и там.

Журналист испанского агентства EFE Пабло Гонзалез попросил армянского премьера прокомментировать появившиеся в соцсетях фотографии якобы российских военных на армянской границе в районе Карабаха. "В этом нет никакой новости. Российские пограничники стоят на границе Армении с Турцией и Ираном. То есть, так было всегда. И сейчас в результате последнего развития событий российские пограничники стоят также на юго-восточной и юго-западной границе Армении. То есть в этом, по сути, нет никакой новости", - ответил Пашинян.

В пресс-службе главы армянского правительства РИА Новости подтвердили, что интервью было записано 20 октября. В опубликованный агентством EFE итоговый вариант интервью этот фрагмент не вошел, однако Гонзалез показал его корреспонденту РИА Новости. Также журналист разместил эти цитаты армянского премьера на своей странице в Twitter.