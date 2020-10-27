Эксперты международной правозащитной организации Human Rights Watch приедут в Азербайджан, чтобы провести расследование на местах обстрелов населенных пунктов армянскими военными. Об этом Азербайджанской службе Би-би-си сказал глава регионального отделения HRW.

Руководитель подразделения Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Гиорги Гогия сказал Би-би-си, что принципиальная договоренность о визите команды HRW с властями Азербайджана уже достигнута, хотя конкретные сроки визита не назначены.

"Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев уже приглашал правозащитников приехать в Азербайджан и оценить последствия ударов по населенным пунктам, а сегодня, после ракетного удара по Барде, где погиб 21 человек, повторил приглашение.

Азербайджанская сторона тоже обвиняет армянских военных в том, что они стреляют по населенным пунктам ракетами с кассетными боеголовками", - говорится в сообщении.