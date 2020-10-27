Армения планирует нанести удар по Сангачальскому терминалу? Отвечает Ильхам Алиев

По мнению президента, в этом случае, Западный мир как раз-таки осудит Армению. Потому что эти нефть и газ нужны в основном европейским потребителям. Не секрет, что газопровод из Азербайджана, в определенной степени, конечно, не в большой, но в определенной степени способствует и будет способствовать энергобезопасности некоторых европейских стран.

Если Армении удастся реализовать то, что они обещали, а именно бомбить Сангачальский терминал, или же наши нефте- и газопроводы, то конечно, это будет сопряжено с рисками, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому агентству Интерфакс.

Что касается поставок нефти, то сегодня некоторые страны Евросоюза где-то на 40-50 процентов обеспечивают свои нужды нефтью из Азербайджана. Если что-то произойдет с этими нефте- и газопроводами, тогда Армения столкнется уже с серьезным международным давлением. Но, тем не менее, это их не останавливает. Ведь они пытались разбомбить нефтепровод Баку-Новороссийск. Это нефтепровод, который связывает Азербайджан и Россию. Ту Россию, от которой Армения постоянно требует каких-то особых отношений, ничего не давая взамен. Ничего абсолютно ни в политическом плане, ни в плане международное поддержки. Ну и другого ожидать от команды Сороса сейчас трудно.

По словам президента, бомбежки Мингячевира – электростанции нацелены на то, чтобы разрушить энергосистему Азербайджана: «Это, конечно, повлияет в определенной степени. Но мы создали уже разветвленную сеть энергообеспечения, новые электростанции. Это говорит именно о такой вот хищнической сущности армянской стороны. Другое дело, что большая часть этих ракет уничтожена нами в воздухе, перехвачена, часть из них не взорвалась. Это также говорит об их военном потенциале. Но такая угроза, конечно же, есть, и мы должны на нее адекватно реагировать».