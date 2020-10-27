По слова главы азербайджанского государства, каждый раз армянская сторона отказывается: «Каждый раз приводит поводы, что давайте сделаем это там, где идут бои. То есть, понимаете, это ставит под угрозу тех, кто будет осуществлять обмен, ставить под угрозу жизнь гражданских людей. Мы говорим, нет. У нас же есть государственная граница. Давайте в Товузском районе, Газахском районе. Давайте там. Нет, только здесь. Поэтому вчера мной было принято решение в одностороннем порядке передать большую часть тел погибших армянских военнослужащих Армении. Плюс еще у нас есть двое гражданских лиц. Это люди пожилого возраста, которых мы также передаем. И вот вчера мы пытались это сделать. Мы отправили их машинами в сторону границы. Подключили офис ОБСЕ, подключили Красный Крест. Но армянская сторона их не принимает. Понимаете, не принимает своих погибших! Ну это что вообще, как это комментировать? В какие нормы человеческой морали это входит? Поэтому мы все равно передадим. Сейчас прорабатывается вопрос о передаче их гражданских лиц и погибших через территорию Грузии. Но если они не будут их принимать, я даже не знаю, что делать. Вот с кем мы воюем, понимаете. Это все должны понимать. И все их лживые, плаксивые заверения. Их стон, их плач, все это крокодильи слезы. Мы-то их хорошо знаем. Поэтому российская общественность не должна обманываться на эту ложь, клевету. Да, понятно, они интегрировались глубоко в структуры Российской Федерации. Но не только. И во Франции, и в Америки. Они в медиа, они иной раз создают общественный фон. Но люди должны понимать, с кем мы воюем и понимать, что мы правы. Мы воюем на своей земле, они погибают на нашей земле».