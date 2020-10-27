В эти дни, когда под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева армия Азербайджана освобождает от армянской оккупации наши родные земли, продолжаются работы в связи с жилищным обеспечением семей шехидов и инвалидов Карабахской войны.

Как сообщает haqqin.az, Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана еще в двух районах предоставило семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 24 частных дома, в том числе в Шеки – 9, и Огузе 15 домов.