Новые дома для семей шехидов и инвалидов войны Фото
В эти дни, когда под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева армия Азербайджана освобождает от армянской оккупации наши родные земли, продолжаются работы в связи с жилищным обеспечением семей шехидов и инвалидов Карабахской войны.
Как сообщает haqqin.az, Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана еще в двух районах предоставило семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 24 частных дома, в том числе в Шеки – 9, и Огузе 15 домов.
В мероприятии в Шекинском районе приняли участие председатель Агентства социальных услуг при министерстве Вугар Бехбудов, в Огузском районе — заместитель главы Исполнительной власти района Этибар Юсифов, представители местных районных отделений министерства.
Во время мероприятий было отмечено, что победа азербайджанского солдата, его неуклонные шаги в направлении освобождения родного Карабаха вызвали у каждого безмерное чувство гордости. В эти дни, наполненные духом победы, которые пополнят страницы нашей летописи героической славы, предоставление семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны новых частных домов демонстрирует, что семьи погибших в боях за Родину, граждане потерявшие здоровье в этих боях, всегда остаются объектами внимания и заботы Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и нашего сильного государства.
Отметим, что в этом году людям этой категории уже предоставлены 688 частных домов и квартир (554 квартиры и 134 частных дома). В министерстве отметили, что на сегодня семьям шехидов и инвалидам войны в целом предоставлено 8 276 квартир и частных домов.