Ильхам Алиев об армянской оккупационной администрации: «Эти варвары унесли даже унитазы!»

«Конечно, возврат больших территорий под контроль – это большой потенциал для роста, большой потенциал для развития, в первую очередь, сельского хозяйства и туризма. Потому что карабах ский регион – один из самых красивых и благодатных регионов нашей страны. Он очень богат природными ископаемыми – золото, цинк и свинец. Кстати, незаконную добычу золота Армения осуществляет в Кяльбяджаре с некоторыми иностранными компаниями. Но мы, конечно, их всех будем привлекать к ответственности через соответствующие юридические процедуры. Поэтому, конечно, перспектива этого региона - она очень будет важна для устойчивого развития Азербайджана, для решения вопросов продовольственной безопасности, в первую очередь. Но надо понимать, что на первом этапе это будет сопряжено с огромными финансовыми затратами», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому агентству «Интерфакс», отвечая на вопрос о восстановлении освобожденных от оккупации азербайджанских районов.

По словам президента, армянские оккупационные власти разграбили всю инфраструктуру в этих районах: «Потому что, ведь даже на тех кадрах, которые мы показываем, там видно, что там ни одного дома не осталось. В Физули, когда мы освобождали от оккупации, не могли найти ни одно целое здание. Представляете, во всем городе. А там проживало десятки тысяч людей. Ни одного здания. Мне позвонили, я сказал, что поднимите флаг на флагштоке. Понимаете? Вот что они сотворили. А посмотрите развалины Агдама, Джабраильского района. Разрушено все. Это как будто варвары прошли, не люди прошли. Они все сняли. Крыши, оконные рамы, унитазы, раковины. Это же ворье просто.

Поэтому нам предстоят огромные траты. Инфраструктура, дороги, коммуникации, жилье, административные здания. Поэтому на первом этапе, скажу так, в плане валового внутреннего продукта, наверное, это повлияет значительно позитивно на строительный сектор, на занятость и на все, что связано с производством стройматериалов. Но в плане затрат, это будут многомиллиардные затраты.

Мы будем подсчитывать ущерб. Мною уже дана команда, инструкции по созданию специальных временных комендатур на освобожденных территориях. Буквально несколько дней назад такое поручение дано. Мы будем инвентаризировать все, проводить учет того, что там осталось, проводить оценку ущерба, который нам был нанесен. И, естественно, после этого, уже на этапе, когда наши граждане туда будут возвращаться, будут проведены соответствующие юридические процедуры и мы привлечем агрессора к ответственности.

Так что в перспективе, думаю, 5-10 лет, это даст хороший толчок для ненефтяного сектора, а в краткосрочной перспективе это будет затратно. Но для нас нет таких измерений материальных, которые бы нас остановили от того, чтобы мы восстановили Карабах и сделали его одним из самых красивых и удобных для жизни мест на земле».