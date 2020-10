Ректор Бакинского филиала Сеченовского университета обратился к медицинским университетам мира

Все международные организации признают территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность признанных на международном уровне границ Азербайджана. За прошедшие годы были приняты четыре резолюции Совета Безопасности ООН, а также другие аналогичные решения ведущих международных организаций, таких как Движение неприсоединения, ОБСЕ, Европейский парламент, Организация исламского сотрудничества, которые требуют немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с наших оккупированных территорий. Однако Армения преднамеренно отказывалась и отказывается признавать и выполнять принятые международные нормы.

В своем выступлении на 17-ом заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что «…такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно».

Постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон на специальном онлайн брифинге 21 октября 2020 года сказала: «…НАТО также, как и США, также, как и Россия, старается остановить конфликт в Нагорном Карабахе. Этот конфликт продолжается уже 30 лет…Его необходимо урегулировать в рамках границ и суверенитета».

Руководство Армении год за годом открыто срывает переговорный процесс, выступая с лозунгом: «Карабах - это Армения», хотя именно вопрос статуса Нагорного Карабаха является предметом переговоров. Далее последовал еще более угрожающий и свидетельствующий о явной агрессии лозунг: «Новая война за новые территории».

Все это Президент Азербайджана Ильхам Алиев подробно и с указанием конкретных фактов довел до сведения мирового сообщества в своем выступлении на недавней 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении преднамеренно и целенаправленно из тяжелых артиллерийских установок стали обстреливать наши военные позиции, и что самое ужасное - населенные пункты и мирных жителей. Эта военная агрессия вынудила Азербайджан воспользоваться правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН и провести контрнаступательную операцию.

Видя успех контрнаступления Азербайджанской армии, которая сражается за свои родные земли и исключительно на территории своего государства, армянская сторона массированно обстреливает мирные города и села Азербайджана, применяя при этом запрещенные международно-правовыми нормами к использованию кассетные бомбы. 11 октября после установления гуманитарного перемирия в результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджи и других территорий погибли 63 мирных жителя и более 300 человек получили ранения, включая детей. Особо следует отметить, что данные удары наносятся с территории Армении, которая провоцирует нашу страну на ответный удар с тем, чтобы вовлечь в боевые действия третьи страны.

При этом в нарушение международных норм Армения вербует и использует военных наемников из зарубежных стран и, кроме того, на международной арене, в том числе с широким использованием социальных сетей, распространяются призывы к террору против Азербайджана. Агрессор, распространяя заведомо ложную, недостоверную информацию, дезинформирует мировое сообщество и тем самым провоцирует полномасштабную региональную войну и пытается вовлечь в нее третьи страны, что подвергает большой опасности весь регион и мир в целом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в многочисленных интервью российским и международным новостным агентствам неоднократно заявлял, что «…дипломатическое решение находится на столе. Армения должна освободить территории вокруг Нагорного Карабаха. Азербайджанцы должны вернуться на эти территории, а затем жить вместе с армянами, которые являются такими же гражданами Азербайджана, как и все другие народы, проживающие на территории Азербайджана, в условиях мира и достойно. Наша позиция заключается в этом…Решение основывается на территориальной целостности Азербайджана».

Заранее благодарю за Ваше понимание, надеюсь, что Вы не останетесь безучастными в данном вопросе во имя спасения жизни и здоровья людей.

Бакинский филиал Сеченовского университета призывает все университеты мира, медицинские учреждения, а также медицинское сообщество поддержать наши многосторонние усилия по укреплению верховенства закона, защите прав человека и основных свобод, и поддержать справедливую борьбу Азербайджана!».

Обращение было направлено в следующие университеты: ФГАО Первый Московский Государственный медицинский университет им.И.М.Сеченова (Сеченовский Университет); Harvard International Office; Johns Hopkins University; Yale University; Stanford University; University of California, Los Angeles; Imperial College of London; Karolinska Institute; University of Melbourne; University of Cambridge; University of Oxford; University of Illinois College of Medicine; Technical University of Munich (TUM); Medical University of Vienna; Medical University of Warsaw; Medical University of Graz; Medical University of Silesia; Medical University of Lublin; International Medical School, University of Milan; University of Toronto Mississauga; McMaster University (Canada); Kyoto University; University of Tokyo; Osaka University; University of Canberra; The University of Sydney; Санкт-Петербургский государственный университет; Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова; Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова; Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова; Российский университет дружбы народов; Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации; Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова; Белорусский государственный медицинский университет; Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца (НМУ); Киевский медицинский университет; Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика; Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова; Медицинский университет Астана; Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины; Тбилисский государственный медицинский университет (ТГМУ).