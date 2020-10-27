Ильхам Алиев о границе братства с Ираном
«С чувством удовлетворения могу сказать, что азербайджано-иранская государственная граница полностью восстановлена. Я уже поздравил по этому случаю азербайджанский и иранский народы. Я дал указание нашей пограничной службе в скором времени создать всю охранную инфраструктуру границы. Эта работа уже началась. Это направление ирано-азербайджанской границы, как и все остальные направления, будет границей дружбы и братства», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе со специальным представителем президента Ирана, заместителем министра иностранных дел Сейедом Аббасом Аракчи, сообщает АзерТАдж.
Глава государства отметил, что несколько лет назад был подписан ирано-азербайджанский договор о гидроузлах и водохранилищах Худаферин и Гыз галасы.
«Я дал указание правительству создать с нашей стороны рабочую группу. Прошу закрепить соответствующую структуру и с иранской стороны с тем, чтобы мы в скором времени обсудили данные вопросы и пришли к соглашению о совместной эксплуатации этого объекта.
Прошу передать уважаемому господину Президенту Хасану Роухани мою признательность. За этот период он звонил мне. У нас состоялась очень хорошая беседа. Он вас командировал в Азербайджан, мы высоко оцениваем это. В последние годы ирано-азербайджанские связи стремительно развивались и достигли, как мне кажется, самого высокого уровня в истории. Все подписанные документы и достигнутые договоренности выполняются. Уверен, что наши связи, построенные на прочных исторических корнях, будут развиваться и впредь», - сказал Ильхам Алиев.