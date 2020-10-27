Ильхам Алиев о границе братства с Ираном

«С чувством удовлетворения могу сказать, что азербайджано-иранская государственная граница полностью восстановлена. Я уже поздравил по этому случаю азербайджанский и иранский народы. Я дал указание нашей пограничной службе в скором времени создать всю охранную инфраструктуру границы. Эта работа уже началась. Это направление ирано-азербайджанской границы, как и все остальные направления, будет границей дружбы и братства», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая делегацию во главе со специальным представителем президента Ирана, заместителем министра иностранных дел Сейедом Аббасом Аракчи, сообщает АзерТАдж.

Глава государства отметил, что несколько лет назад был подписан ирано-азербайджанский договор о гидроузлах и водохранилищах Худаферин и Гыз галасы.

«Я дал указание правительству создать с нашей стороны рабочую группу. Прошу закрепить соответствующую структуру и с иранской стороны с тем, чтобы мы в скором времени обсудили данные вопросы и пришли к соглашению о совместной эксплуатации этого объекта.

Прошу передать уважаемому господину Президенту Хасану Роухани мою признательность. За этот период он звонил мне. У нас состоялась очень хорошая беседа. Он вас командировал в Азербайджан, мы высоко оцениваем это. В последние годы ирано-азербайджанские связи стремительно развивались и достигли, как мне кажется, самого высокого уровня в истории. Все подписанные документы и достигнутые договоренности выполняются. Уверен, что наши связи, построенные на прочных исторических корнях, будут развиваться и впредь», - сказал Ильхам Алиев.