Замминистра иностранных дел Ирана: «Склоняю голову перед павшими в Карабахе воинами-азербайджанцами!»

«Прежде всего хочу выразить Вам, азербайджанскому народу, Азербайджанскому государству соболезнование в связи с событием, приведшим к гибели гражданских лиц, мирных граждан в результате сегодняшней ракетной атаки на город Барда, а также в связи с людьми, ставшими шехидами», - сказал специальный представитель президента Ирана, заместитель министра иностранных дел Сейед Аббас Аракчи на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает АзерТАдж.

«Вам тоже хорошо известно, что Исламская Республика Иран с первых дней выступала против оккупации территорий Азербайджана и поддерживала его территориальную целостность. Считаю своим долгом поздравить Вас с победами, одержанными в последние дни Азербайджанской армией на поле боя, освобождением части оккупированных территорий. Склоняю голову перед памятью всех шехидов, отдавших жизнь на этом пути», - сказал спецпредставитель Хасана Роухани.