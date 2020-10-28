Переговоры Джейхуна Байрамова и госминистра Великобритании

28 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с Государственным министром Великобритании по европейскому соседству и американскому региону Венди Мортон.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, министр Джейхун Байрамов сообщил, что Вооруженные силы Армении преднамеренно нацелились на гражданское население Азербайджана, грубо нарушив в третий раз согласованный режим гуманитарного прекращения огня и нормы международного гуманитарного права. Министр отметил, что ракетные атаки Армении на город Барда, расположенный далеко от зоны конфликта, являются преступлением против войны и человечества. Дж.Байрамов подчеркнул, что руководство Армении несет всю ответственность за жестокие атаки на мирное население Азербайджана.

Министр Венди Мортон, в свою очередь, выразила серьезную обеспокоенность в связи с гибелью гражданских лиц и заявила, что нападения на гражданских лиц недопустимы. Она подчеркнула важность снижения напряженности в регионе.