Русские патриоты Азербайджана доводят до сведения российского лидера, что они, граждане страны, семьи которых из поколения в поколение проживают на этой земле, решительно осуждают акты агрессии со стороны Армении против Азербайджана и поддерживают справедливую борьбу за землю, которая их взрастила.

Русские по национальности сотрудники самой крупной металлургической компании Кавказа - ООО Baku Steel Company в это радостное и трудное для Азербайджана время, когда азербайджанская героическая армия пядь за пядью освобождает оккупированные Арменией земли, когда в тяжелых боях не жалеют своей жизни отважные азербайджанские солдаты, а от вероломных обстрелов противником городов и сел страны гибнут мирные жители, старики и дети, сочли своим долгом обратиться к президенту России В.В.Путину.

Как представители Русской общины Азербайджана, сотрудники Baku Steel Company подчеркивают, что в этой стране они никогда не чувствовали себя обделенными, чужими, никто и никогда их не притеснял, не мешал учиться, делать карьеру. «Государство всегда и во всем, как и другим гражданам страны, нам помогало и поддерживало нас. Наше христианское вероисповедание здесь почитают с большим уважением. Наши дети получают в Азербайджане образование на русском языке, без всяких препятствий изучают и пропагандируют русскую историю, культуру, исповедают нашу религию», - утверждают обратившиеся к В.В.Путину.

Сегодня все граждане страны, независимо от национальности и вероисповедания, тесно сплотились во имя общей цели - под руководством Верховного главнокомандующего, президента страны Ильхама Алиева освободить вероломно захваченные азербайджанские земли, заявляют российскому президенту русские граждане Азербайджана.

«Из-за нездоровых амбиций армянских политиков, игнорирующих интересы всех других народов, сегодня проливается кровь молодых и пожилых людей, женщин и детей. Граждане нашей страны сегодня погибают не только в сражениях за родную землю, но и из-за безнаказанности Армении, которая беспрестанно атакует гражданские объекты Азербайджана, выбирая в качестве мишени мирное население, разрушая города и села, в которых гибнут не только азербайджанцы, но и русские, лезгины, евреи», - свидетельствуют русские граждане страны.

В то же время они заявляют, что гордятся за русских солдат, воюющих в составе Азербайджанской армии, отдающих жизнь за восстановление целостности своей Родины – Азербайджана!

В завершение обращения к В.В. Путину, работники Baku Steel Company - А.П. Нога, директор по производству, Г.В.Дмитриев, начальник участка автоматики и контрольно-измерительных приборов, Р.Е.Вискарь, старший бухгалтер, И.В.Алтухов, инженер-конструктор, И.О.Подгородецкий, охранник, К.С.Беспалов, специалист по литью, М.Н. Стефаненкова, бухгалтер по банковским операциям, О.Б. Бавина, клинер, И.А.Агаева, клинер, К.В.Таирова, специалист по снабжению и контрактам призывают российского президента поддержать справедливое разрешение этого затянувшегося конфликта, в котором Азербайджан сегодня возвращает свои исконные земли, не нарушая ни одного пункта международного права.

«Мы надеемся, что Ваша политическая мудрость, уважаемый, Владимир Владимирович, предотвратит дальнейшую эскалацию перешедшего в войну и кровопролитие конфликта в рамках территориальной целостности нашей Родины - Азербайджана», - подчеркивают русские граждане Азербайджана.