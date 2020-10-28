Во Франции снова объявлен карантин

Режим самоизоляции вновь вводится на всей территории Франции с 30 октября в связи с усилением распространения коронавируса в стране. Об этом сообщил в среду президент республики Эммануэль Макрон во время телеобращения к нации, передает ТАСС.

"Я решил, что с пятницы будет восстановлен режим самоизоляциии, который ранее помогал сдерживать вирус", - сказал Макрон. Он уточнил, что эта мера "будет действовать на всей территории" Франции.

"Весь комплекс объявленных мер будет применяться в стране минимум до 1 декабря", - сказал президент республики. Он сообщил, что "каждые 15 дней будет рассматриваться эволюция эпидемии". "В случае необходимости мы будем принимать дополнительные меры и одновременно оценивать, можем ли мы ослабить некоторые ограничения", - сказал Макрон.

Все заведения общественного питания, а также ряд коммерческих предприятий во Франции закрываются с пятницы. "Коммерческие предприятия, не попадающие в разряд первой необходимости, как было решено еще весной, места сбора большого количества людей - бары, рестораны - будут закрыты", - сказал он.

Глава государства заверил, что государство, как и во время первой самоизоляции, будет поддерживать бизнес, в частности выплачивая до €10 тыс. убытков малым предприятиям, которым придется закрыть двери по решению властей. В полном объеме возобновляется выплата пособий тем, кто вынужденно останется без работы.