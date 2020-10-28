COVID-19 бьет рекорд в Италии

В Италии за последние 24 часа зафиксировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом - 24 991, сообщил в среду Минздрав страны, передает Интерфакс.

Отмечается, что это почти на три тысячи случаев больше, чем во вторник (21 994). Кроме того, зарегистрировано 205 летальных исходов среди инфицированных, что ниже вчерашнего рекордного показателя (221).

Стремительный рост числа случаев заражения наблюдается на севере области Ломбардии. Там за сутки зафиксировали 7 558 новых случаев COVID-19, что более чем на 2,5 тыс. больше вчерашнего показателя.

На втором месте по темпам распространения коронавируса стоит область Пьемонт, где за сутки выявили 2 827 инфицированных.

В стране с начала пандемии зафиксировали более 589,7 тыс. случаев COVID-19, число летальных исходов людей с коронавирусом превышает отметку в 37,9 тыс.