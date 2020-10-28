В боевой хронике второй карабах ской войны постепенно проглядывается определенная закономерность: чем очевиднее оперативное преимущество подразделений армии Азербайджана, последовательно реализующих план деоккупации Карабах а, тем истеричнее звучат маловразумительные, ничем конкретно не подтвержденные, а подчас, откровенно лживые заявления официальных представителей Армении, которые без всякого стыда, в худших традициях незабвенного советского агитпропа, заворачивают пилюли своих поражений в яркие фантики побед, существующие только в их воспаленном воображении.

23 октября интернет-сайт Regnum.ru, который с момента своего появления в информационном пространстве Российской Федерации, вещает с характерным армянским акцентом, процитировал представителя министерства обороны Армении Арцруна Карапетовича Ованнисяна, который, не скрывая ликования, заявил на брифинге в Ереване:

«Армия Нагорного Карабаха зачистила от диверсионных азербайджанских групп карабахские села Шехер и Дживаник, а также близлежащие села и лесные массивы».

После чего, помедлив, добавил на всякий случай:

«На некоторых участках работы по зачистке продолжаются».

Проходит пять (‼) дней, и все тот же Арцрун Ованнисян, что называется, на голубом глазу, заявляет уже для интернет-сайта Sputnik:

«В селах Дживаник и Шехер пока что остаются азербайджанские диверсанты, а один батальон заблокирован в ущелье Аветараноц…»

Трудно сказать, какими источниками пользовался и чем закусывал в перерывах между брифингами господин Ованнисян. Но в любом случае такого рода информационные ляпы, официально озвученные от имени Министерства обороны Республики Армения, должны убедить представителей не ангажированной прессы, стремящейся к объективному освещению событий на линии армяно-азербайджанского вооруженного противостояния, что любую информацию, исходящую из этого ведомства, можно считать объективной только после того, как она получит подтверждение из независимых источников

Так, когда же вы говорили правду, господин Ованнисян? Пять дней назад, когда уверяли российско-армянские средства массовой информации, что полностью «зачистили» азербайджанские диверсионные группы? Или сегодня, когда по вашим же словам, эти самые диверсионные группы все еще действуют там, откуда их, по вашим словами, выбили?