«Выступления Никола Пашиняна 26 и 27 октября показали, что глава правительства ставит эксперименты на армянском народе. Очень сложно иначе воспринимать два его спича, прозвучавшие с разницей в один день. 26 октября большинство наших граждан испытали самый настоящий шок и, как признавались многие пользователи в соцсетях, так и не смогли заснуть в ту ночь, несмотря на выпитые в большом количестве валерьянку и корвалол» , - пишет в своей статье обозреватель «Голоса Армении» Вардуи Микаелян.

Автор с глубоким сожалением констатирует: «Напомним, что в своем выступлении в понедельник премьер сообщил и без того издерганным месяцем войны соотечественникам, что, дескать, «армянский народ готов к болезненным компромиссам, но не к капитуляции». Оставим в стороне вопрос, на каком основании Пашинян говорит от имени всего армянского народа на столь судьбоносную тему. Подобное заявление, приправленное к тому же неоднократным повторением слова «капитуляция», вызвало настоящую бурю в соцсетях. Самое же интересное было в том, что и яростные оппоненты, и не менее яростные сторонники премьера сходились в абсолютном неприятии и категорической неприемлемости каких-либо уступок на фоне происходящего. Вторые при этом глубокомысленно приводили в его оправдание тот аргумент, что слова о «готовности к болезненным уступкам» были озвучены в дипломатических целях, так сказать, для внешних ушей, как доказательство «конструктивности нашей позиции»…

На кого в таком случае было рассчитано слово «капитуляция»? Любой психолог – и не только – подтвердит, что даже сказанное в отрицательном смысле подобное выражение, а тем более повторенное неоднократно, способно оказать шокирующий и обескураживающий эмоциональный эффект на людей. Особенно если они месяц живут в экстремальных условиях постоянного стресса и глубоких переживаний от осознания невосполнимых человеческих потерь.

Когда на следующий день объявили о новом выступлении премьера, многие снова схватились за сердце: что он скажет на сей раз? Выяснилось, однако, что накануне Пашинян всего лишь испытывал сограждан и даже рад этому. Оказывается, Пашинян подвергал такому потрясению собственных граждан: чтобы что-то там показать международному сообществу. Видимо, иных способов для этого в арсенале главы правительства нет. Что вынуждает предположить, что на самом деле цель была иная: прощупать настроения народа и понять, насколько далеко можно пойти в вопросе «уступок», - цитирует haqqin.az статью Вардуи Микаеляна.