“Если Армения не исполнит резолюции Совбеза ООН, тогда должны быть задействованы санкции, например, запрет на въезд политиков в конкретное государство, лишение права голоса в каких-то организациях. Думаю, что если мировые державы использовали названные инструменты, то таких конфликтов в мире не было бы”, - цитирует haqqin.az заявление депутата.

И.Икстена убеждена, то на протяжении 30 лет политики Европейского Союза и крупные мировые игроки сделали слишком мало, чтобы принудить Армению освободить оккупационную зону и соблюдать международное право: “Я очень желаю, чтобы восстановился мир, и Азербайджан, Армения и Грузия жили так же мирно и дружно, как и Балтийские страны. Я знаю, что это возможно, и я уверена, что это произойдет, потому что такие примеры в истории уже были. До конца 80-х годов не было никаких проблем в Нагорном Карабахе, в котором азербайджанцы и армяне жили вместе – в мире и добрососедстве.

Взять на себя ответственность должны не только политики Армении и Азербайджана, но и международные организации и политики, ибо кровь проливается не только на поле боя, а в мирных спящих городах. Повторюсь: надо жестче поступать с теми государствами, которые не соблюдают международное право, и тогда мы сможем избежать таких конфликтов”.