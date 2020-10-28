Официально Иран считает весь Карабах азербайджанской землей и предлагает Армении незамедлительно освободить все оккупированные территории Азербайджана. Никогда Иран не заявлял о признании независимости или о каком-то особом статусе Нагорного Карабах а. Иранцев часто приглашали в качестве наблюдателей на разного рода выборы в непризнанном Карабах е, и власти категорически от этого отказывались, утверждает российский эксперт.

Известный российский иранист Елена Дунаева в интервью haqqin.az , в свою очередь, указала, что позиция Ирана в отношении карабах ской войны складывается из нескольких факторов.

Накануне в Азербайджан прибыл специальный представитель президента Ирана, заместитель министра иностранных дел Сейед Аббас Аракчи. Официального представителя Тегерана принял и глава азербайджанского государства Ильхам Алиев . На встрече с президентом высокий иранский гость выступил с сенсационным заявлением, подчеркнув, что склоняет свою голову перед памятью азербайджанских воинов, погибших в Освободительной войне за Карабах .

«Как государство, имеющее общую границу с Азербайджаном и Арменией, Иран, естественно, старается сохранить баланс интересов. Тегеран, исходя из прагматических соображений, старается поддерживать отношения с обеими странами. С одной стороны, ИРИ обеспечивал Нахчыван газом, электричеством, через свою территорию открыл дорогу, связывающую автономную республику с остальным Азербайджаном. Однако, с другой стороны, у Тегерана было налажено сотрудничество и с Арменией: строительство железной дороги, совместные проекты в сфере электроэнергетики и др.», - подчеркивает Е.Дунаева.

Так что Иран выступает за политическое решение карабахского конфликта и при этом предлагает свое посредничество, отмечает политолог. Власти в Тегеране считают свое положение уникальным в том плане, что, в отличие от России и Турции, у Ирана со всеми странами Южного Кавказа хорошие отношения.

«Беспокойство Ирана в связи с войной у своих границ также связано с тяжелой внутриполитической обстановкой, тяжелейшим экономическим кризисом из-за пандемии ковида и американских санкций. Ко всему этому надо прибавить фактор 30 млн азербайджанцев в Иране, которые поддерживают Азербайджанскую Республику. В первые дни конфликта по иранским городам прокатилась волна демонстраций азербайджанцев, которые призывали правительство оказать помощь Азербайджану. И с этим Тегерану приходится считаться. Иранские власти понимают, что, если встать на какую-нибудь одну из сторон конфликта, можно оказаться втянутыми непосредственно в карабахский конфликт, - утверждает эксперт.

По данным Е.Дунаевой из иранских информированных источников, Ирану было предложено пропустить российское оружие по своей территории в Армению, но Иран отказался.

«Это точно, - говорит она. - Дело в том, что парламент Ирана очень щепетилен к возможности транспортировки оружия. По иранской конституции, без специального разрешения Меджлиса страны перевозка оружия через ее территорию запрещена. Закон разрешает транспортировку, если это необходимо в целях защиты суверенитета Ирана. И этот запрет тщательно соблюдается в случае конфликта в Сирии».

Кроме того, политолог сообщила, что информация о том, что группа влиятельных аятолл достаточно резко выступили в поддержку Азербайджана, вызвала потрясение в иранском обществе. До сих пор ни разу такой резкой поддержки в пользу Азербайджана на официальном уровне, тем более со стороны духовенства, не было.