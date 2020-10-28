Фуад Алескеров: «Евросуд должен обязать Армению немедленно прекратить огонь по мирным городам Азербайджана»

«Сразу после совершения нового акта агрессии против Азербайджана, Армения продемонстрировала политическое лицемерие и обратилась в Европейский суд по правам человека. 29 сентября 2020 года Европейский суд по правам человека в ответ на обращение правительства Армении в соответствии с правилом 39 Судебного регламента предложил как Армении, так и Азербайджану воздерживаться от мер, которые могут привести к нарушению Конвенции о правах гражданского населения, и предоставить информацию о мерах, принятых для соблюдения своих обязательств. В связи с этим предложением Европейского суда правительство Азербайджана 13 октября 2020 года представило в Суд соответствующую информацию», - сказал в интервью АзерТадж помощник президента Азербайджана Фуад Алескеров.

По словам Ф.Алескерова, в предоставленной в Страсбургский суд информации подчеркивается, что в ходе контрнаступательной операции Азербайджана в ответ на акт агрессии, совершенный Арменией против Азербайджана 27 сентября 2020 года, Азербайджанская Республика согласно Европейской конвенции о правах человека и международному гуманитарному праву полностью и строго соблюдает свои обязательства и ни в какой форме не нацеливается на гражданское население или гражданские объекты.

В то же время Европейский суд проинформирован о том, что Армения не выполнила свои обязательства по Конвенции, с начала вооруженного конфликта по сегодняшний день она совершила военные преступления против Азербайджана, в результате чего десятки гражданских лиц были убиты, сотни людей получили ранения, тысячи жилых зданий, частных домов и других гражданских объектов пришли в негодное состояние.

В информацию, представленную в Европейский суд, также были включены отчеты омбудсмена по правам человека Азербайджанской Республики о грубых нарушениях Арменией норм и принципов международного гуманитарного права, Женевских конвенций, в частности, Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, Конвенции ООН о правах ребенка и положений других документов в области прав человека.

Представив эту информацию в Европейский суд, азербайджанская сторона еще раз продемонстрировала, что наше государство полностью выполняет свои международные обязательства в качестве члена международных организаций, и Армения не отказалась от использования Европейского суда как инструмента в своих политических играх, - сказал Фуад Алескеров.

В свою очередь, 27 октября 2020 года правительство Азербайджана обратилось в Европейский суд с требованием применить обеспечительные меры в отношении Республики Армения. Это обращение, в отличие от жалобы Армении, носит серьезный характер и опирается на достаточно обоснованные доказательства касательно нарушений Арменией обязательств по Конвенции.

В обращении было указано, что вооруженные силы Республики Армения подвергли артиллерийскому обстрелу густонаселенные города и села Азербайджана, а также объекты гражданской инфраструктуры, в результате чего 69 граждан погибли, 326 мирных жителей получили ранения, а тысячам домов и квартир был нанесен непоправимый ущерб, в то же время на прицел были взяты международный нефтепровод, водопровод, Мингячевирское водохранилище и другие объекты экономической инфраструктуры. В этой связи были представлены достоверные доказательства, фото- и видеоматериалы, собранные Министерством обороны, омбудсменом, Генеральной прокуратурой, другими правоохранительными органами и спецслужбами Азербайджанской Республики.

Республика Армения, отправляя свои вооруженные силы, военную технику на территорию Азербайджана, привлекая граждан зарубежных стран к участию в военных операциях на территориях Азербайджана, оказывая финансовую, политическую и другую помощь преступному режиму в Карабахе, также грубо нарушает свои обязательства по Конвенции.

Принимая все это во внимание, Азербайджанская Республика в своем обращении потребовала от Европейского суда, чтобы Армения приняла обеспечительные меры по немедленному прекращению обстрела из артиллерийских установок с территории Армении и оккупированных территорий Азербайджана населенных пунктов и гражданской инфраструктуры Азербайджана, оказания военной, политической, финансовой и иной поддержки преступным отрядам на оккупированных территориях, отправки вооруженных сил, военной техники и наемников на территорию Азербайджана, незамедлительного вывода своих вооруженных сил с территории Азербайджана.

Надеемся, что Европейский суд вынесет справедливое решение в связи с обращением Азербайджана.