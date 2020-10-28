Меценат Сергей Амбарцумян призвал Пашиняна мирно сдать власть: «Армянский народ на краю бездны»

«В 2018 г. армянский народ поверил и пошел за вами не за заслуги, которые вы имели перед ним, а против прежних властей с наивной и абсолютной уверенностью, что станет жить в более справедливом и перспективном мире в доброй и светлой ауре, и я уверен, что в это верили и вы», — обратился к Пашиняну генеральный директор группы компаний «Монарх».

Призыв передать власть в Армении опытному человеку, которому доверяет Россия, направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну известный российский олигарх и меценат, глава строительного концерна «МонАрх», профессор, почетный строитель Москвы Сергей Амбарцумян 28 октября в открытом письме. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Новости Армении.

При этом он заявил, что не собирается давать оценки тому, что случилось в Армении за последние два с половиной года, которые правит Пашинян, однако отметил, что оценку позже даст народ.

«Вы не можете отрицать, и весь народ видит, что мы сейчас находимся почти в безвыходном, абсолютно кризисном положении на краю бездны», — подчеркнул Амбарцумян.

Известный российский предприниматель отметил, что любой кризис преодолевается эффективным кризисным управляющим, который может консолидировать все имеющиеся ресурсы, быстро принимать единственно правильные решения, остановить падение, стабилизировать ситуацию и начать подъем во всех сферах.

«В данном случае единственно правильное Ваше решение по возможности быстро передать власть личности, которая преодолевала подобные кризисы и имеет абсолютное доверие со стороны России», — призвал он премьер-министра Армении.

«Совершенно точно, что вы не решите тех задач, которые сейчас стоят перед Арменией. Вы обязаны передать власть лидеру, который в столь критической ситуации консолидирует нацию. Я зарекался никогда не заниматься политикой и целью этого обращения является поиск варианта выхода из тупика», — подчеркнул Амбарцумян и призвал Пашиняна мирно уйти с занимаемого поста.

Напомним, что ранее 16 политических партий Армении потребовали создания военного штаба управления с участием бывших руководителей страны. Позже известный армянский политик, экс-премьер-министр Вазген Манукян потребовал отставки Н.Пашиняна.