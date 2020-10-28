Джейхун Байрамов рассказал Жозефу Боррелю об обстрелах Барды

28 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозефом Боррелем.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, министр проинформировал Верховного представителя ЕС о грубом нарушении армянскими ВС режима гуманитарного прекращения огня, нанесении ракетных ударов по гражданскому населению и объектам инфраструктуры, а также использовании при этом кассетных бомб для того, чтобы добиться многочисленных жертв среди гражданского населения.

Джейхун Байрамов отметил, что вооруженные силы Армении целенаправленно убили мирных жителей, нанеся ракетные удары по городу Барда 27 и 28 октября. Он подчеркнул, что это еще одно военное преступление, совершенное Арменией, и Армения несет за это полную ответственность.

Верховный представитель ЕС Жозеф Борелль выразил сожаление в связи с произошедшим и подчеркнул недопустимость этого. Также он подчеркнул важность возобновления диалога между сторонами для обеспечения мирного урегулирования конфликта.