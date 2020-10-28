Турция отмечает День Республики
Турция празднует сегодня, 29 октября, главный государственный праздник страны - День Республики. Именно в этот день в 1923 году Турция была объявлена Республикой.
23 апреля 1920 года в период национально-освободительной борьбы турецкого народа открылось Великое национальное собрание (парламент), которое провозгласило Турецкую Республику. Но официального признания Турецкая Республика не получила до 1923 года. 24 июля 1923 был подписан Лозаннский договор, согласно которому, признавалась независимость Турции.
29 октября 1923 года Мустафа Кемаль Ататюрк официально и окончательно провозгласил Турцию Республикой. После этого в парламенте Турции было проведено голосование, по результатам которого,Ататюрк был единогласно избран первым президентом Турецкой Республики.
Первые торжества, приуроченные ко Дню Республики, состоялись уже через год. Официальный статус праздника День Республики получил в 1925 году и с тех пор отмечается ежегодно на общегосударственном уровне.